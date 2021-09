Germania al voto, si decide l’erede di Merkel e il futuro dell’Europa: dall’austerità al clima, l’incertezza su quale direzione prenderà Berlino (Di domenica 26 settembre 2021) Dove va la Germania? O meglio, dove va l’Europa? Il Vecchio Continente attende il voto di oltre 60 milioni di tedeschi per cominciare a capire quale direzione prenderà Berlino nell’era post-Merkel. Dopo la chiusura delle urne, alle ore 18 di domenica 26 settembre, i primi exit poll diranno se ci sarà un vincitore netto tra Olaf Scholz e Armin Laschet, quale peso avranno i Verdi e i liberali di Fdp. Il voto servirà a determinare i rapporti di forza tra i vari partiti, la base per le trattative che porteranno alla formazione del prossimo governo. La stampa tedesca si è già sbizzarrita nel ribattezza tutte le possibili combinazioni: si va dalla coalizione Kenya a quella Giamaica, dalla Germania alla Ampel (semaforo). La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Dove va la? O meglio, dove va l’Europa? Il Vecchio Continente attende ildi oltre 60 milioni di tedeschi per cominciare a capirenell’era post-. Dopo la chiusura delle urne, alle ore 18 di domenica 26 settembre, i primi exit poll diranno se ci sarà un vincitore netto tra Olaf Scholz e Armin Laschet,peso avranno i Verdi e i liberali di Fdp. Ilservirà a determinare i rapporti di forza tra i vari partiti, la base per le trattative che porteranno alla formazione del prossimo governo. La stampa tedesca si è già sbizzarrita nel ribattezza tutte le possibili combinazioni: si va dalla coalizione Kenya a quella Giamaica, dallaalla Ampel (semaforo). La ...

