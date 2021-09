Bufera in Rai: Salta Alberto Matano: “Non andrò più in onda. Ecco chi mi sostituisce”. Fan delusi (Di domenica 26 settembre 2021) Tra i tanti programmi che stanno ripartendo dopo lo stop estivo c’è ovviamente anche La vita in diretta di Alberto Matano. Il programma, che ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo proprio questa settimana, si appresta già ad affrontare il primo stop. Lunedì infatti il noto programma pomeridiano di Rai non sarà regolarmente in onda ma tornerà nella giornata di martedì. Motivo? Nel primo giorno della nuova settimana sarà trasmesso in onda lo spettacolo Tutti a scuola in diretta da un istituto tecnico di Pizzo Calabro con il presidente Mattarella. Così, il bravissimo Alberto Matano ha ricordato ai telespettatori questo cambio di programma nei minuti finali della puntata di venerdì: Ci vediamo martedì perché lunedì c’è “Tutti a scuola” con il presidente Mattarella, buon fine ... Leggi su cityroma (Di domenica 26 settembre 2021) Tra i tanti programmi che stanno ripartendo dopo lo stop estivo c’è ovviamente anche La vita in diretta di. Il programma, che ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo proprio questa settimana, si appresta già ad affrontare il primo stop. Lunedì infatti il noto programma pomeridiano di Rai non sarà regolarmente inma tornerà nella giornata di martedì. Motivo? Nel primo giorno della nuova settimana sarà trasmesso inlo spettacolo Tutti a scuola in diretta da un istituto tecnico di Pizzo Calabro con il presidente Mattarella. Così, il bravissimoha ricordato ai telespettatori questo cambio di programma nei minuti finali della puntata di venerdì: Ci vediamo martedì perché lunedì c’è “Tutti a scuola” con il presidente Mattarella, buon fine ...

