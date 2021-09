Bonus auto usate, come risparmiare fino a 2000 euro (Di domenica 26 settembre 2021) Bonus auto usate, è possibile risparmiare sull’acquisto di un altro mezzo che abbia però determinate caratteristiche Credit: PixabayGrazie al Bonus stanziato dal governo, dalle ore 10 di martedì prossimo, il 28 settembre, chi avrà intenzione di compare un’auto usata potrà beneficiare di uno sconto. Sono 40 milioni di euro i fondi messi a disposizione dall’esecutivo. Ovviamente ci sono dei vincoli e non tutti potranno usufruire di questa possibilità. Per beneficiare dello sconto bisognerà avere un veicolo da rottamare che appartiene alla stessa categoria del mezzo che si vuole compare, che sia immatricolato da almeno dieci anni e da almeno uno intestato all’acquirente o a un familiare con esso convivente. Detto in altre parole, il veicolo deve essere ... Leggi su ck12 (Di domenica 26 settembre 2021), è possibilesull’acquisto di un altro mezzo che abbia però determinate caratteristiche Credit: PixabayGrazie alstanziato dal governo, dalle ore 10 di martedì prossimo, il 28 settembre, chi avrà intenzione di compare un’usata potrà beneficiare di uno sconto. Sono 40 milioni dii fondi messi a disposizione dall’esecutivo. Ovviamente ci sono dei vincoli e non tutti potranno usufruire di questa possibilità. Per beneficiare dello sconto bisognerà avere un veicolo da rottamare che appartiene alla stessa categoria del mezzo che si vuole compare, che sia immatricolato da almeno dieci anni e da almeno uno intestato all’acquirente o a un familiare con esso convivente. Detto in altre parole, il veicolo deve essere ...

