Al Bano e il figlio Al Bano Junior insieme a Verissimo: la sorpresa di Silvia Toffanin al cantautore (Di domenica 26 settembre 2021) Al Bano e Al Bano Carrisi Junior si riuniscono nel salotto di Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin. Il cantautore, protagonista di una lunga intervista ai microfoni della conduttrice, riceve la visita a sorpresa del figlio Bido che si presta ad una delle sue rarissime ospitate televisive. Il ragazzo racconta il rapporto prezioso che lo lega al padre, spiegando come abbia saputo gestire la notorietà dei genitori. Al Bano e il figlio Bido a Verissimo A Verissimo si riuniscono due componenti di una delle famiglie più chiacchierate della televisione italiana: Al Bano e il giovanissimo ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 26 settembre 2021) Ale AlCarrisisi riuniscono nel salotto di, ospiti di. Il, protagonista di una lunga intervista ai microfoni della conduttrice, riceve la visita adelBido che si presta ad una delle sue rarissime ospitate televisive. Il ragazzo racconta il rapporto prezioso che lo lega al padre, spiegando come abbia saputo gestire la notorietà dei genitori. Ale ilBido asi riuniscono due componenti di una delle famiglie più chiacchierate della televisione italiana: Ale il giovanissimo ...

