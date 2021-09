Spezia-Milan 1-2, Brahim Diaz: “Mi sento sempre meglio, complicato vincere qui” (Di sabato 25 settembre 2021) “Qui è sempre una partita complicata, loro giocano bene nel loro stadio e credo che loro hanno fatto una buona partita. Noi però abbiamo lottato tutti insieme, giocato come sempre e sono felicissimo per tutti perché è complicato vincere qui, ma noi ci siamo riusciti. Io mi sento sempre bene, ho fiducia in me e in tutta la squadra, i compagni sono con me e io gioco per loro”. Così il match winner di Spezia-Milan, Brahim Diaz, intervistato da Dazn al termine del match del Picco: “Tre gol in campionato, posso fare ancora di più. Siamo giocatori con talento, tutta la squadra lotta per i compagni, non voglio parlare del singolo perché stiamo dimostrando di essere tutti dei grandi giocatori”. Il trequartista rossonero ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) “Qui èuna partita complicata, loro giocano bene nel loro stadio e credo che loro hanno fatto una buona partita. Noi però abbiamo lottato tutti insieme, giocato comee sono felicissimo per tutti perché èqui, ma noi ci siamo riusciti. Io mibene, ho fiducia in me e in tutta la squadra, i compagni sono con me e io gioco per loro”. Così il match winner di, intervistato da Dazn al termine del match del Picco: “Tre gol in campionato, posso fare ancora di più. Siamo giocatori con talento, tutta la squadra lotta per i compagni, non voglio parlare del singolo perché stiamo dimostrando di essere tutti dei grandi giocatori”. Il trequartista rossonero ...

Advertising

AntoVitiello : Tre punti pesantissimi per il #Milan a La Spezia. Decide ancora lui, un grande #BrahimDiaz, sempre più importante p… - ManuBaio : #Milan contro lo #Spezia rilancio per @_OlivierGiroud_ dal primo minuto. A sorpresa anche Daniel #Maldini @acmilan @SkySport @acspezia - Gazzetta_it : Milan, Kessie-Bennacer con lo Spezia. E c'è una chance per Maldini - AndrewTactics : Oltre che Inter e Napoli, i rossoneri, per me, sono ampiamente favoriti. Hanno talento, gioco, carisma, un gruppo c… - MilanUpdate2 : Serie A. Giornata 6 Spezia 1-2 AC Milan ??: Verde 80'. Daniel Maldini 48', Brahim Diaz 86' #SpeziaMilan #SerieA -