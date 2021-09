Ricordati di far sorridere chi hai al tuo fianco (Di sabato 25 settembre 2021) Ogni primo venerdì del mese di ottobre si festeggia la Giornata Mondiale del Sorriso, meglio conosciuto come World Smile Day. Ma non abbiamo bisogno di una sola giornata per ricordarci quanto ci fa bene sorridere, e quanto può essere gratificante, per il cuore e per l’anima, veder sorridere le persone che amiamo. Sono tantissimi gli studi scientifici che evidenziano l’importanza del sorriso, di quella reazione spontanea e naturale che fa bene al corpo, alla mente e allo spirito. Ed è così da sempre, al punto tale che considerando questa azione come un naturale antidolorifico, gli esperti invitano a fare terapia del sorriso. Perché poi, questo, è anche contagioso. Così, nel 1999, la World Smile Foundation, un’organizzazione no profit del Massachusetts nata in onore di Harvey Ball (il papà nonché inventore dello smile), ha deciso di creare questa ... Leggi su dilei (Di sabato 25 settembre 2021) Ogni primo venerdì del mese di ottobre si festeggia la Giornata Mondiale del Sorriso, meglio conosciuto come World Smile Day. Ma non abbiamo bisogno di una sola giornata per ricordarci quanto ci fa bene, e quanto può essere gratificante, per il cuore e per l’anima, vederle persone che amiamo. Sono tantissimi gli studi scientifici che evidenziano l’importanza del sorriso, di quella reazione spontanea e naturale che fa bene al corpo, alla mente e allo spirito. Ed è così da sempre, al punto tale che considerando questa azione come un naturale antidolorifico, gli esperti invitano a fare terapia del sorriso. Perché poi, questo, è anche contagioso. Così, nel 1999, la World Smile Foundation, un’organizzazione no profit del Massachusetts nata in onore di Harvey Ball (il papà nonché inventore dello smile), ha deciso di creare questa ...

