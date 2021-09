Renzi: “Mi danno per morto ma sono sempre qui” (Di sabato 25 settembre 2021) “sono anni che mi danno per morto ma sono sempre qui”. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, si esprime così a Palermo, durante la presentazione del libro Controcorrente. “Contro il bipopulismo, estremisti del Pd e 5S da una parte e no green pass dall’altra, noi abbiamo uno spazio ampio che va oltre Italia Viva”, dice. “I due estremisti populisti hanno fallito: ha fallito Salvini e ha fallito il M5S. Oggi contro il bipopulismo, noi abbiamo uno spazio centrale che è un’autostrada”, ribadisce. Capitolo Quirinale: “Draghi sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica? Certo che sì, ma Draghi è anche un ottimo presidente del Consiglio. Chi va a discutere del Patto di stabilità nel 2022? Ci vuole uno che se va lì sappia di cosa si parla: Draghi è una garanzia sia al Colle che a Chigi. Non ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 settembre 2021) “anni che mipermaqui”. Matteo, leader di Italia Viva, si esprime così a Palermo, durante la presentazione del libro Controcorrente. “Contro il bipopulismo, estremisti del Pd e 5S da una parte e no green pass dall’altra, noi abbiamo uno spazio ampio che va oltre Italia Viva”, dice. “I due estremisti populisti hanno fallito: ha fallito Salvini e ha fallito il M5S. Oggi contro il bipopulismo, noi abbiamo uno spazio centrale che è un’autostrada”, ribadisce. Capitolo Quirinale: “Draghi sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica? Certo che sì, ma Draghi è anche un ottimo presidente del Consiglio. Chi va a discutere del Patto di stabilità nel 2022? Ci vuole uno che se va lì sappia di cosa si parla: Draghi è una garanzia sia al Colle che a Chigi. Non ...

