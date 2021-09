Quando tuo figlio ti fa paura (Di sabato 25 settembre 2021) Ogni cuore è terra di serpenti, io credo.Ma i più li tengono a bada, danno loro qualche boccone di cattiveria, di invidia, di odio ma li fermano prima che uccidano.E poi ci sono i figli che uccidono i genitori. E i genitori che uccidono i figli.Ci sono dai tempi di Edipo e di Medea, di Crono, l’ultimo dei Titani, che evira il padre e divora i suoi figli. Ci sono come fantasmi neri dentro ogni cuore, dentro la coscienza collettiva sepolta sotto le Leggi non scritte. Ma poi c’è una faccia che ci sorride dalle prime pagine, dai social, dagli schermi delle tivvù. Ed è un sorriso che il cuore ce lo strappa.Una donna. Una mamma. Si chiamava Laura Ziliani, vigilessa, vedova, tre figlie, Silvia e Paola, 27 e 19 anni, e in mezzo una ragazza disabile. Impiegata in municipio a Roncadelle di Brescia, la passione per le camminate in montagna da sola, proprietaria di qualche appartamento messo a ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 settembre 2021) Ogni cuore è terra di serpenti, io credo.Ma i più li tengono a bada, danno loro qualche boccone di cattiveria, di invidia, di odio ma li fermano prima che uccidano.E poi ci sono i figli che uccidono i genitori. E i genitori che uccidono i figli.Ci sono dai tempi di Edipo e di Medea, di Crono, l’ultimo dei Titani, che evira il padre e divora i suoi figli. Ci sono come fantasmi neri dentro ogni cuore, dentro la coscienza collettiva sepolta sotto le Leggi non scritte. Ma poi c’è una faccia che ci sorride dalle prime pagine, dai social, dagli schermi delle tivvù. Ed è un sorriso che il cuore ce lo strappa.Una donna. Una mamma. Si chiamava Laura Ziliani, vigilessa, vedova, tre figlie, Silvia e Paola, 27 e 19 anni, e in mezzo una ragazza disabile. Impiegata in municipio a Roncadelle di Brescia, la passione per le camminate in montagna da sola, proprietaria di qualche appartamento messo a ...

