Pattinaggio figura, Nebelhorn Trophy: Frangipani ad un passo dal podio, è 4° (Di sabato 25 settembre 2021) Quarto posto per Gabriele Frangipani nell'edizione 2021 del Nebelhorn Trophy. In quel di Oberstdorf, l'azzurro ha assaporato il podio, ma il suo punteggio di 146.28 non gli ha permesso di andare oltre la quarta piazza. Successo per l'americano Vincent Zhou con 229.39 punti. Decima posizione provvisoria invece per Portesi Peroni-Chrastecky. Nonostante una buona rhythm dance, che ha fruttato 62.29 punti, i due si sono dovuti accontentare del decimo posto. A dir la verità manca ancora la free dance, ma appare quasi impossibile che riescano a rientrare tra le prime quattro posizioni, conquistando di conseguenza il pass olimpico. La coppia campione italiana junior nella danza farà comunque del proprio meglio per risalire la classifica. Infine, decima piazza anche per Sara Conti-Niccolò Macii, tra le coppie di artistico, ...

