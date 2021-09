Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Panasonic prevede riduzione di oltre 1.000 posti di lavoro: (ANSA) - TOKYO, 25 SET - Una riduzione… - iconanews : Panasonic prevede riduzione di oltre 1.000 posti di lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Panasonic prevede

la voce d'italia

Una riduzione di oltre 1.000 posti di lavoro per latramite i classici piani di pensionamento anticipati. Lo anticipano i media nipponici - ... cheper l'azienda della elettronica da ...: l'aggiornamento per portare la piena risoluzione a 120 Hz sui suoi TV arriva entro fine ... Pixar, Marvel, Star Wars, Fox e National Geographic, Disney+anche il canale Star, dove ...Una riduzione di oltre 1.000 posti di lavoro per la Panasonic tramite i classici piani di pensionamento anticipati. (ANSA) ...Disney+ ormai lo conosciamo tutti, non ha bisogno di presentazioni: il servizio di streaming gestito dalla divisione Disney Media and Entertainment Distribution di The Walt Disney Company è tra i più ...