«O si sta di qua o si sta di là», dice Letta. Ma è una scorciatoia che annulla l’effetto Draghi (Di sabato 25 settembre 2021) Sono d’accordo con le critiche che Francesco Cundari rivolge a una frase, a mio avviso in perfetto stile tafazziano, di Enrico Letta nel discorso di chiusura della Festa nazionale dell’Unità: «Siamo entrati in una fase nuova: si chiude il periodo iniziato nel 2013 quando era finito il bipolarismo ed era nato un tripolarismo che ha fatto saltare tutto. Stiamo entrando in una fase nuova di bipolarismo estremo e in un nuovo schema politico in cui o si sta di qua o di là: non c’è posizione intermedia che abbia la minima possibilità di fare qualcosa di utile». Innanzi tutto la “fase”, se è nuova, lo è soltanto perché a sinistra sono cambiati i principali protagonisti (è subentrato – ne siamo sicuri? – il M5S) e a destra si sono ribaltati i rapporti di forza tra i partiti (è finita l’egemonia di Silvio Berlusconi che con il Pdl aveva portato tutto il centro-destra nel ... Leggi su linkiesta (Di sabato 25 settembre 2021) Sono d’accordo con le critiche che Francesco Cundari rivolge a una frase, a mio avviso in perfetto stile tafazziano, di Enriconel discorso di chiusura della Festa nazionale dell’Unità: «Siamo entrati in una fase nuova: si chiude il periodo iniziato nel 2013 quando era finito il bipolarismo ed era nato un tripolarismo che ha fatto saltare tutto. Stiamo entrando in una fase nuova di bipolarismo estremo e in un nuovo schema politico in cui o si sta di qua o di là: non c’è posizione intermedia che abbia la minima possibilità di fare qualcosa di utile». Innanzi tutto la “fase”, se è nuova, lo è soltanto perché a sinistra sono cambiati i principali protagonisti (è subentrato – ne siamo sicuri? – il M5S) e a destra si sono ribaltati i rapporti di forza tra i partiti (è finita l’egemonia di Silvio Berlusconi che con il Pdl aveva portato tutto il centro-destra nel ...

