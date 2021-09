Napoli, in tre potrebbero tornare a disposizione di Spalletti. Oggi la decisione (Di sabato 25 settembre 2021) Ecco quanto riportato dal quotidiano: 'Se il belganon ce la farà per la sfida contro il Cagliari, Napoli - Spartak Mosca potrebbe rappresentare un'altra opportunità mentre Ghoulam, fuori dalla lista ... Leggi su forzazzurri (Di sabato 25 settembre 2021) Ecco quanto riportato dal quotidiano: 'Se il belganon ce la farà per la sfida contro il Cagliari,- Spartak Mosca potrebbe rappresentare un'altra opportunità mentre Ghoulam, fuori dalla lista ...

Advertising

francescoseghez : Sentito ora in treno “sto facendo una sorpresa a mia figlia, sono venuta da Napoli e sto tre giorni da lei ma lei non lo sa”. Auguri. - pisto_gol : Tra le squadre italiane impegnate nelle coppe mi ha convinto la prestazione del Napoli, capace di comandare quasi… - DavideDana : Napoli, hanno adottato un bambino focomelico senza gambe e braccia. Il vescovo: vengo a casa vostra -… - cortomusoo : mio fratello dopo aver lavorato per tre giorni in campagna dalla mattina alla sera era disposto ad accompagnarmi do… - TizianoMuliere7 : Dico una cosa che penso in questo inizio di campionato, dal mio punto di vista tre squadre hanno dimostrato di gioc… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tre Napoli, tre " rinforzi" per Spalletti: Demme, Ghoulam e Mertens pronti a essere protagonisti TUTTO mercato WEB Rai, Lollobrigida sul Cagliari: "Col Napoli più che il risultato conterà l'atteggiamento" "Intanto avrei preso Mazzarri dalla preparazione estiva – esordisce – può essere l'uomo giusto per un progetto a lungo termine".

Basket, non basta il grande cuore di Napoli: Milano passa al Palabarbuto E' stata comunque una serata da ricordare per la Napoli del canestro. Dopo 13 anni, infatti, il Napoli Basket è tornato a calcare nuovamente il palcoscenico della Serie A1 in un Palabarbuto pazzo d'am ...

"Intanto avrei preso Mazzarri dalla preparazione estiva – esordisce – può essere l'uomo giusto per un progetto a lungo termine".E' stata comunque una serata da ricordare per la Napoli del canestro. Dopo 13 anni, infatti, il Napoli Basket è tornato a calcare nuovamente il palcoscenico della Serie A1 in un Palabarbuto pazzo d'am ...