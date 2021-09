Napoli | a Gennaio la Coppa d' Africa inciderà In 4 non ci saranno

(Di sabato 25 settembre 2021) Ecco cosa dice il quotidiano in merito: ' Una vera e propria disdetta, non c'è che dire, sia perché si tratta di giocatori fondamentali nell'economia della squadra - ognuno a suo modo - , sia perché ...

Advertising

Fede_Rico74 : @Pe_Es_ Il parere diverso lo possiamo avere sul fatto che sia scarso o meno, ma sul suo arrivo a Napoli è stato det… - Fede_Rico74 : @Pe_Es_ Credo che Spalletti sia stato scelto a gennaio scorso quando il Napoli era lontano dalla zona Champions. Al… - Riuk22 : @TuttoMercatoWeb Sono curioso di vedere il Napoli senza osimeh, anguissa a gennaio - PMandile67 : @RafAuriemma ciao ho sentito l' intervento a Radio Radio hai detto cose che penso io come tifoso partenopeo, tutti… - andrea16_83 : @spizzico78 Il Napoli lo aspetto al varco a gennaio quando inizia la Coppa d'Africa..voglio vederlo senza Koulibaly, Osimhen e Anguissa.. -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gennaio

Corriere dello Sport

, la Coppa d'Africa apotrebbe essere un problema Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, nel mese dila Coppa d'Africa potrebbe creare non pochi problemi ...- In principio era il mal d'Africa, sì, ma asarà il mal di Coppa d'Africa . Ilcome nessuno in Serie A : il Senegal , la Nigeria , il Camerun e l' Algeria piomberanno sul Natale di Spalletti e degli azzurri e piuttosto che ...A Bogliasco summit durante l'allenamento tra Daniele Faggiano, Massimo Ferrero e Roberto D'Aversa a due giorni da Juventus-Sampdoria ...Il Napoli ha iniziato in modo splendida la stagione, ma in vista dell'inverno incombe una notizia abbastanza preoccupante.