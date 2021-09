Mazzarri torna a Napoli: «Anni memorabili ma concentrato sul Cagliari» (Di sabato 25 settembre 2021) “A Napoli ho trascorso quattro Anni memorabili, sono sicuro che mi stimino, ma in questo momento io sono concentrato solo sul Cagliari e non penso a niente altro che dare input ai miei giocatori per mettere in difficoltà la squadra avversaria”. Walter Mazzarri in conferenza stampa ha parlato così del suo ritorno a Napoli in vista del match di domani sera al ‘Maradona’ tra i campani e i sardi. “All’Olimpico la squadra era stata ordinata, compatta, ha proposto un calcio propositivo. Bisogna vedere come staremo sulle gambe, questa è la vera incognita”. “A Roma abbiamo giocato la prima di tre partite in una settimana, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, forse anche di più – ha sottolineato l’allenatore toscano. “Spero che le risorse fisiche e mentali siano ... Leggi su footdata (Di sabato 25 settembre 2021) “Aho trascorso quattro, sono sicuro che mi stimino, ma in questo momento io sonosolo sule non penso a niente altro che dare input ai miei giocatori per mettere in difficoltà la squadra avversaria”. Walterin conferenza stampa ha parlato così del suo ritorno ain vista del match di domani sera al ‘Maradona’ tra i campani e i sardi. “All’Olimpico la squadra era stata ordinata, compatta, ha proposto un calcio propositivo. Bisogna vedere come staremo sulle gambe, questa è la vera incognita”. “A Roma abbiamo giocato la prima di tre partite in una settimana, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, forse anche di più – ha sottolineato l’allenatore toscano. “Spero che le risorse fisiche e mentali siano ...

