Mazzarri: “So che a Napoli mi stimano, ma la testa è al Cagliari” (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCagliari – Ha perso in casa una partita sulla carta “facile“. E ora deve cercare di rimediare nella più difficile delle trasferte, quella con la capolista Napoli che nelle due ultime giornate ha rifilato 4 gol all’Udinese e altrettanti alla Sampdoria. Missione quasi impossibile per il Cagliari: Mazzarri, un ex, prova a infondere tranquillità e autostima alla sua squadra. “Contro la Lazio ho visto un Cagliari compatto e propositivo – ha detto in conferenza stampa – ma per giocare come quella partita ci vuole lucidità. L’incognita è sempre quella delle gambe. Sono curioso di vedere se le energie mentali e fisiche saranno tornate: se siamo quelli contro la Lazio possiamo fare bene, anche se il Napoli in questo momento sta meglio dei romani“. Un ritorno per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ha perso in casa una partita sulla carta “facile“. E ora deve cercare di rimediare nella più difficile delle trasferte, quella con la capolistache nelle due ultime giornate ha rifilato 4 gol all’Udinese e altrettanti alla Sampdoria. Missione quasi impossibile per il, un ex, prova a infondere tranquillità e autostima alla sua squadra. “Contro la Lazio ho visto uncompatto e propositivo – ha detto in conferenza stampa – ma per giocare come quella partita ci vuole lucidità. L’incognita è sempre quella delle gambe. Sono curioso di vedere se le energie mentali e fisiche saranno tornate: se siamo quelli contro la Lazio possiamo fare bene, anche se ilin questo momento sta meglio dei romani“. Un ritorno per ...

Advertising

anteprima24 : ** #Mazzarri: 'So che a ##Napoli mi stimano, ma la testa è al #Cagliari' ** - Veg_Markuz : @faboth Mazzarri e tanti altri allenatori e calciatori dovrebbero ascoltare le parole di Velasco che sono sempre at… - Calcio_Casteddu : ? #NapoliCagliari vista dalla parte campana #Mazzarri che torna domani da avversario ?? il collega #Perna presenta l… - sebastiansas04 : RT @vicidominus2013: Quando Mazzarri ritorna a Napoli da avversario per me è sempre una partita speciale, il mister della prima squadra che… - farted94 : RT @Jack91x: @marifcinter New Mazzarri?? Tra un po inizierà a dire che non si può giocare nelle città vicine al mare perché c'è più tasso di… -