Mazzarri | «A Napoli 4 anni memorabili ma la mia testa è solo al Cagliari Loro sono una macchina da guerra»

L'allenatore del Cagliari, Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Napoli «Per vedere il Cagliari ordinato, compatto e propositivo quando ne ha avuto la possibilità bisogna che sia un Cagliari lucido, carico come in quella partita. La mia vera curiosità, per così dire, è vedere le gambe dei ragazzi alla terza partita in una settimana. Vorrei capire chi avrà la brillantezza nelle gambe come contro la Lazio: in quella partita hanno dato tutto, e si è pagato con l'Empoli. L'unica vera incognita è la tenuta fisica, ma per me il Napoli ha fatto meglio rispetto alla Lazio» Domani ritrova il suo Napoli «Mi concentro sulla partita, non mi aspetto nulla: so che mi stimano, sono stati 4 anni memorabili ma la mia testa è solo al Cagliari. Loro sono una macchina da guerra»

