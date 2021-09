LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 2, USA-Europa 9-3, ottimo avvio del Vecchio Continente nei fourball (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:10 Hatton, molto semplicemente, dal bunker finisce DIRETTAmente a destra. 21:10 Non malissimo la risposta di Lowry, che però non è felice perché la posizione gli darà un putt di ritorno col vento a favore un po’ fastidioso. 21:09 E Finau va a piazzare la palla dal bunker alla 6 molto bene in green, arriva ora la risposta di Lowry. 21:08 Alla 5 col secondo (che poi è terzo) colpo Rahm va a centrare il minitombino in mezzo al fairway, la palla verrà droppata. 21:06 Alla 3 finisce largo a sinistra il putt di Morikawa. Si rimane 1 Up USA qui. 21:05 Dustin Johnson fa decisamente peggio con il putt rispetto a McIlroy, mentre English alla 6 fa un numero pazzesco andando a trovare un’ottima posizione in green, ed è un par 4. 21:04 Sfiora il birdie McIlroy, ma la palla gli scappa appena a destra. ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:10 Hatton, molto semplicemente, dal bunker finiscemente a destra. 21:10 Non malissimo la risposta di Lowry, che però non è felice perché la posizione gli darà un putt di ritorno col vento a favore un po’ fastidioso. 21:09 E Finau va a piazzare la palla dal bunker alla 6 molto bene in green, arriva ora la risposta di Lowry. 21:08 Alla 5 col secondo (che poi è terzo) colpo Rahm va a centrare il minitombino in mezzo al fairway, la palla verrà droppata. 21:06 Alla 3 finisce largo a sinistra il putt di Morikawa. Si rimane 1 Up USA qui. 21:05 Dustin Johnson fa decisamente peggio con il putt rispetto a McIlroy, mentre English alla 6 fa un numero pazzesco andando a trovare un’ottima posizione in green, ed è un par 4. 21:04 Sfiora il birdie McIlroy, ma la palla gli scappa appena a destra. ...

