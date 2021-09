League of Legends: Arcane, primo trailer e data di uscita della serie TV di Netflix – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 25 settembre 2021) Netflix e Tencent collaborano per League of Legends: Arcane, una nuova serie TV che andrà in onda poche ore dopo la finale del Campionato Mondiale di LoL.. L’espansione del brand di League of Legends in altri generi e media prosegue a ritmo serrato. Il prossimo grande passo è Arcane, la nuova serie TV che Netflix e Tencent trasmetteranno in tutto il mondo dopo poche ore il termine della finale del Campionato Mondiale di LoL il 7 novembre 2021. La serie sarà divisa in tre atti, a loro volta suddivisi in tre episodi ciascuno. I primi tre episodi si concentrano sulla … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo League of Legends: ... Leggi su helpmetech (Di sabato 25 settembre 2021)e Tencent collaborano perof, una nuovaTV che andrà in onda poche ore dopo la finale del Campionato Mondiale di LoL.. L’espansione del brand diofin altri generi e media prosegue a ritmo serrato. Il prossimo grande passo è, la nuovaTV chee Tencent trasmetteranno in tutto il mondo dopo poche ore il terminefinale del Campionato Mondiale di LoL il 7 novembre 2021. Lasarà divisa in tre atti, a loro volta suddivisi in tre episodi ciascuno. I primi tre episodi si concentrano sulla … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articoloof: ...

Advertising

NetflixIT : Arcane è in arrivo il 6 novembre per portarci nell’universo EPICO di League of Legends. #TUDUM - alekun17_ : RT @NetflixIT: Arcane è in arrivo il 6 novembre per portarci nell’universo EPICO di League of Legends. #TUDUM - mayemacs : Arcane: l'epico trailer della serie animata di League of Legends - Happygom_ : RT @NetflixIT: Arcane è in arrivo il 6 novembre per portarci nell’universo EPICO di League of Legends. #TUDUM - KDisneyano : RT @NetflixIT: Arcane è in arrivo il 6 novembre per portarci nell’universo EPICO di League of Legends. #TUDUM -