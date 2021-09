Lazio-Roma | la Questura predispone regole per un accesso sicuro e veloce

(Di sabato 25 settembre 2021) Domani alle ore 18 andrà in scena allo stadio Olimpico diil derby della Capitale, valido per la sesta giornata della Serie A 2021/2022. In vista di questa sfida laha predisposto alcune sempliciche dovranno essere osservate dai tifosi al fine di evitare assembramenti nelle vicinanze dello stadio. Tutti dovranno presentarsi ai varchi di controllo muniti di biglietto digitale e documentazione introdotta dalle norme anti Covid-19. Per garantire unpiùi tifosi disono invitati a seguire le indicazioni presenti sul biglietto. Infine l’ormai consolidata divisione dei parcheggi: piazzale Clodio per inisti e l’area di XII Olimpiade per i laziali. SportFace.

Matias Viña cercherà di recuperare dall'infortunio al ginocchio per il derby, puntando almeno al ritorno in panchina ...