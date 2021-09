Laver Cup 2021, Bjorn Borg: “Giù il cappello per Matteo Berrettini” (Di sabato 25 settembre 2021) Matteo Berrettini è stato autore di una prova sontuosa in Laver Cup vincendo la sfida contro Felix Auger-Aliassime in tre set. Una partita che ha entusiasmata non solo il tennista romano ma anche il capitano della squadra ovvero Bjon Borg. Il leggendario tennista svedese ha avuto per l’azzurro parole di elogio: “Mi tolgo il cappello davanti a Matteo”. Questa la dichiarazione di Borg nel post partita che dimostra quanto il capitano del team europeo è convinto delle qualità del giocatore italiano. “Ero nervoso perché voglio assolutamente vincere il trofeo, ma allo stesso tempo mi divertivo a vedere questi due giocare. Stiamo vedendo da vicino ragazzi che sono il futuro del tennis e già solo questo mi fa piacere. Io e John McEnroe siamo diversi, certo – sottolinea ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021)è stato autore di una prova sontuosa inCup vincendo la sfida contro Felix Auger-Aliassime in tre set. Una partita che ha entusiasmata non solo il tennista romano ma anche il capitano della squadra ovvero Bjon. Il leggendario tennista svedese ha avuto per l’azzurro parole di elogio: “Mi tolgo ildavanti a”. Questa la dichiarazione dinel post partita che dimostra quanto il capitano del team europeo è convinto delle qualità del giocatore italiano. “Ero nervoso perché voglio assolutamente vincere il trofeo, ma allo stesso tempo mi divertivo a vedere questi due giocare. Stiamo vedendo da vicino ragazzi che sono il futuro del tennis e già solo questo mi fa piacere. Io e John McEnroe siamo diversi, certo – sottolinea ...

