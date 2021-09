Joshua-Usyk oggi, Mondiale pesi massimi: orario, tv, programma, streaming, dove vederlo (Di sabato 25 settembre 2021) oggi sabato 25 settembre (attorno alla mezzanotte italiana) Anthony Joshua e Oleksandr Usyk si sfideranno al Tottenham Hotspur Stadium di Londra (Gran Bretagna) per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Il britannico metterà in palio le sue cinture iridate contro il rognoso ucraino. Si tratta di un match davvero di lusso e tutt’altro che semplice per AJ: il 31enne britannico sarà sostenuto dal proprio pubblico, ma dovrà vedersela con il rivale di primo pelo, visto che dall’altra parte del ring ci sarà colui che è già stato Campione del Mondo per tutte le sigle tra i massimi leggeri e che ora punta a fare saltare il banco anche nella categoria regina del pugilato. Guarda Joshua-Usyk live su DAZN. Attiva ora Il 31enne non ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021)sabato 25 settembre (attorno alla mezzanotte italiana) Anthonye Oleksandrsi sfideranno al Tottenham Hotspur Stadium di Londra (Gran Bretagna) per ilWBA, WBO, IBF, IBO dei. Il britannico metterà in palio le sue cinture iridate contro il rognoso ucraino. Si tratta di un match davvero di lusso e tutt’altro che semplice per AJ: il 31enne britannico sarà sostenuto dal proprio pubblico, ma dovrà vedersela con il rivale di primo pelo, visto che dall’altra parte del ring ci sarà colui che è già stato Campione del Mondo per tutte le sigle tra ileggeri e che ora punta a fare saltare il banco anche nella categoria regina del pugilato. Guardalive su DAZN. Attiva ora Il 31enne non ...

Advertising

Pall_Gonfiato : Dove vedere #Joshua-#Usyk: #streaming #gratis e #direttatv in chiaro #Boxe #pesimassimi? - cho_ttuuse : RT @jackbrunelli1: CONFERENZA STAMPA. Joshua e Usyk sereni, Prodan e Marku rubano la scena con varie minacce e l’albanese prima viene blo… - fujimitsu_dase2 : @hmmmoZ C'est a quel heure Joshua vs usyk - GennaroSenatore : @AlessioParodi6 Vabbè Parò basta cazzate su. Piuttosto parliamo di cose serie. Usyk o Joshua? - 8o_alex : Mon programme Vendredi concert de frisco Samedi combat joshua - Usyk Dimanche arsenal - tottenham a l’emirates What a week-end ???????? -