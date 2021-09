Il Paradiso delle Signore, spoiler: scintille tra Flora e Agnese (Di sabato 25 settembre 2021) La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore è approdata su Rai 1 con l'arrivo di nuovi personaggi destinati a sconvolgere gli equilibri all'interno del grande magazzino milanese. Gli spoiler della popolare soap opera, infatti, svelano che presto Flora Ravasi imprimerà una svolta in atelier dopo la decisione di Vittorio Conti di assumerla come stilista e non tutti i dipendenti accoglieranno con gioia ed entusiasmo il suo arrivo. Facendo un passo indietro, ricordiamo che la giovane ha fatto il suo ingresso al Paradiso dopo essere arrivata a Milano ed essersi accorta di aver smarrito i bagagli. A quel punto, Flora si è recata al grande magazzino per acquistare degli abiti nuovi e qui ha lasciato esterrefatte le Veneri per la sua competenza nel settore della moda e ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 25 settembre 2021) La nuova stagione de Ilè approdata su Rai 1 con l'arrivo di nuovi personaggi destinati a sconvolgere gli equilibri all'interno del grande magazzino milanese. Glidella popolare soap opera, infatti, svelano che prestoRavasi imprimerà una svolta in atelier dopo la decisione di Vittorio Conti di assumerla come stilista e non tutti i dipendenti accoglieranno con gioia ed entusiasmo il suo arrivo. Facendo un passo indietro, ricordiamo che la giovane ha fatto il suo ingresso aldopo essere arrivata a Milano ed essersi accorta di aver smarrito i bagagli. A quel punto,si è recata al grande magazzino per acquistare degli abiti nuovi e qui ha lasciato esterrefatte le Veneri per la sua competenza nel settore della moda e ...

