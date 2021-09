Il Paradiso delle Signore, Ilaria Rossi dice addio a Gabriella: 'Non shippo Salvo e Anna' (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo tre emozionanti stagioni, per Ilaria Rossi è giunto il momento di congedarsi da Il Paradiso delle Signore. Nella puntata trasmessa venerdì 24 settembre, la stilista Gabriella ha salutato i suoi colleghi ed è partita per la Francia per ricongiungersi con il marito Cosimo. Attraverso delle Stories divulgate su Instagram dalla stessa attrice fiorentina, si è appreso che nell'ultimo giorno di set un fiume di lacrime ha rigato il suo volto. I suoi colleghi di set sono corsi a salutarla con calorosi abbracci e un bel mazzo di rose. Non solo gli attori, ma anche moltissimi spettatori della daily soap hanno salutato colei che per circa tre anni ha vestito i panni dell'indimenticabile stilista Gabriella Rossi e lo hanno fatto attraverso i ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo tre emozionanti stagioni, perè giunto il momento di congedarsi da Il. Nella puntata trasmessa venerdì 24 settembre, la stilistaha salutato i suoi colleghi ed è partita per la Francia per ricongiungersi con il marito Cosimo. AttraversoStories divulgate su Instagram dalla stessa attrice fiorentina, si è appreso che nell'ultimo giorno di set un fiume di lacrime ha rigato il suo volto. I suoi colleghi di set sono corsi a salutarla con calorosi abbracci e un bel mazzo di rose. Non solo gli attori, ma anche moltissimi spettatori della daily soap hanno salutato colei che per circa tre anni ha vestito i panni dell'indimenticabile stilistae lo hanno fatto attraverso i ...

