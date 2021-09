Il "Blu Celeste" di Blanco è un'opera tra il nudo e il crudo: il ritratto generazionale di un artista sui generis (Di sabato 25 settembre 2021) Di Manuele Calvosa Dodici brani a metà tra il rap, il pop - rock e qualche nota punk; talento da vendere, voce pulita, un po' come il viso di chi ha 18 anni, ed il carisma di chi riesce a far parlare ... Leggi su globalist (Di sabato 25 settembre 2021) Di Manuele Calvosa Dodici brani a metà tra il rap, il pop - rock e qualche nota punk; talento da vendere, voce pulita, un po' come il viso di chi ha 18 anni, ed il carisma di chi riesce a far parlare ...

thstlia : le persone che mettono blu celeste nelle storie con i loro selfie/le loro foto non capisco se siano stupide o sempl… - SleepingGirl90 : RT @acoloursoplain: blu celeste mi causa 2737 mental breakdown in soli tre minuti di canzone - _0NLYTHEBRAVE__ : @strano_quello esattoo, ma poi blu celeste dice letteralmente “chissà come stai lassù ogni notte” DOVE STA? SUL LETTO? MA TUTTO BRNE?? - _0NLYTHEBRAVE__ : come si fa a dedicare blu celeste alla tua fidanzata dicendole “ti amo piccolina????”???? - _0NLYTHEBRAVE__ : UNA???MIA???AMICA????HA????IL????FIDANZATO???A????CUI????HA????DEDICATO????BLU CELESTE????? MA TUTTO BENE??? -