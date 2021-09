Gasperini: “Vorrei bruciare il VAR, ma la palla è uscita. Spesso siamo dalla parte meno fortunata” (Di sabato 25 settembre 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato così del 2-2 ottenuto a San Siro contro l’Inter in conferenza stampa: Come giudica il punto arrivato oggi?“È un punto che va accettato per la prestazione fatta. Non siamo stati fortunatissimi, ma per la svolta presa poteva creare dei grossi problemi. siamo stati bravi a reagire, ho visto due squadre che non hanno rinunciato a vincere e che hanno fatto una prestazione ottima. Queste partite viaggiano sul filo dell’episodio, è normale che se chiedi a noi il VAR lo vorremmo bruciare però la palla è uscita. Purtroppo noi siamo Spesso dalla parte non fortunata”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato così del 2-2 ottenuto a San Siro contro l’Inter in conferenza stampa: Come giudica il punto arrivato oggi?“È un punto che va accettato per la prestazione fatta. Nonstati fortunatissimi, ma per la svolta presa poteva creare dei grossi problemi.stati bravi a reagire, ho visto due squadre che non hanno rinunciato a vincere e che hanno fatto una prestazione ottima. Queste partite viaggiano sul filo dell’episodio, è normale che se chiedi a noi il VAR lo vorremmoperò la. Purtroppo noinon”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

