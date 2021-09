Formazioni ufficiali Cittadella-Lecce, Serie B 2021/2022 (Di sabato 25 settembre 2021) Le Formazioni ufficiali di Cittadella-Lecce, match valido per la sesta giornata di Serie B 2021/2022. Sfida importante per entrambe le squadre, a caccia di punti per non perdere contatto dalle prime della classe. In classifica, i padroni di casa hanno un punto in più degli avversari, reduci però da due vittorie consecutive. Sfida che si preannuncia davvero molto equilibrata. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici. Cittadella: Kastrati, Vita, Perticone, Adorni, Donnarumma, D’Urso, Pavan, Branca, Baldini, Tounkara, Okwonkwo. Lecce: Gabriel, Lucioni, Gargiulo, Coda, Di Mariano, Olivieri, Bjarnason, Gendrey, Björkengren, Gallo, Hjulmand. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Ledi, match valido per la sesta giornata di. Sfida importante per entrambe le squadre, a caccia di punti per non perdere contatto dalle prime della classe. In classifica, i padroni di casa hanno un punto in più degli avversari, reduci però da due vittorie consecutive. Sfida che si preannuncia davvero molto equilibrata. Di seguito le sceltedei due tecnici.: Kastrati, Vita, Perticone, Adorni, Donnarumma, D’Urso, Pavan, Branca, Baldini, Tounkara, Okwonkwo.: Gabriel, Lucioni, Gargiulo, Coda, Di Mariano, Olivieri, Bjarnason, Gendrey, Björkengren, Gallo, Hjulmand. SportFace.

