Dean Vinales | morto in un incidente il pilota spagnolo di 15 anni | il video postato sui social

Dean Berta Vinales non ce l'ha fatta, aveva solo 15 anni. ULTIM'ORA INCIDENTE A DEAN BERTA VINALES IN SUPERSPORT 300 IL GIOVANE PILOTA IN OSPEDALE, ANNULLATA RACE 1 SUPERBIKE - Superbike, grave incidente a Jerez: morto Dean Berta Vinales, il cugino 15enne di Maverick

Roma, 25 settembre 2021 E' morto a 15 anniBerta, il pilota spagnolo 15enne. Ha perso la vita in un incidente a Jerez . Ecco un video che il ragazzo aveva postato su Instagram. / Instagram deanbertavinales21La Superbike in Spagna non si ferma. Dopo la tragica morte diBerta Viñales in seguito a incidente in Gara 1 della Supersport 300 a Jerez, i piloti delle tre categorie, Superbike, Supersport, Supersport 300, si sono riuniti e hanno deciso di proseguire ...(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2021 E' morto a 15 anni Dean Berta Vinales, il pilota spagnolo 15enne. Ha perso la vita in un incidente a Jerez. Ecco un video che il ragazzo aveva postato ...Il pilota spagnolo Dean Berta Vinales, cugino di Maverick, è morto in un incidente a Jerez in una gara Superspot. Classe 2006, è caduto nella curva 1 ed è stato investito dalle moto in corsa. Alle ore ...