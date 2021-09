Ciclismo, Davide Cassani: “A Tokyo sono stato mandato a casa e nessuno si è scusato. Avrei dato tutto per essere lì e abbracciare i ragazzi” (Di sabato 25 settembre 2021) Davide Cassani sta vivendo un momento della sua carriera da c.t. della Nazionale italiana di Ciclismo molto particolare. E’ consapevole che in futuro il suo ruolo sarà diverso, magari a livello dirigenziale, e sta seguendo ovviamente da vicino gli sviluppi dei Mondiali in corso di svolgimento in Belgio. Cassani, però, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport la sofferenza che ha dovuto superare nel corso delle Olimpiadi quando è stato costretto a tornare a casa: “Quando sono stato cacciato da Tokyo è stato il momento più brutto. nessuno si è scusato e non sono mai stato ferito così. Avrei dato qualsiasi cosa per vedere ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021)sta vivendo un momento della sua carriera da c.t. della Nazionale italiana dimolto particolare. E’ consapevole che in futuro il suo ruolo sarà diverso, magari a livello dirigenziale, e sta seguendo ovviamente da vicino gli sviluppi dei Mondiali in corso di svolgimento in Belgio., però, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport la sofferenza che ha dovuto superare nel corso delle Olimpiadi quando ècostretto a tornare a: “Quandocacciato dail momento più brutto.si èe nonmaiferito così.qualsiasi cosa per vedere ...

Advertising

sportal_it : Cassani: 'Possiamo vincere' - AntoDamiano1996 : ...per l'ultima volta allenati da Davide Cassani, sognano di regalarci l'ennesima soddisfazione del 2021. E come co… - sportal_it : Ivan Basso si sbilancia per il dopo Davide Cassani - STnews365 : Mondiali Fiandre, le sensazioni degli azzurri dopo la ricognizione del percorso I ragazzi agli ordini di Davide Cas… - infoitsport : Ciclismo, Davide Cassani: 'Sarò rimpianto? Nessuno è indispensabile. Nibali nel 2016 il grande rammarico' -