Xbox Series X/S: Hyperkin ha creato il controller Duke a tema Cortana (Di venerdì 24 settembre 2021) Come molti di voi già sapranno, diverse settimane fa il fornitore di hardware e periferiche da gioco retrò Hyperkin ha annunciato il ritorno del controller Duke per Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Questo classico controller riconvertito per console di nuova generazione celebra il 20° anniversario di Xbox in due colori, bianco e nero, ma ora Hyperkin ha mostrato un terzo controller, viola, dedicato a Cortana. Il controller Hyperkin Duke edizione Cortana per Xbox, arriverà sul mercato in compagnia di quelli bianco e nero il 15 novembre, giusto in tempo per godersi nel miglior modo possibile Halo Infinite l'8 dicembre ...

