Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2021 ore 09:15 (Di venerdì 24 settembre 2021) Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2021 ORE 9.05 MARCO CILUFFO DI NUOVO BENTROVATI DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZAMO SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, ALTEZZA IMMISSIONE Roma FIUMICINO E TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA MENTRE IN INTERNA CODE TRA I SVINCOLI CASSIA E SALARIA PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER CANTIERI ATTIVI DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLO SVINCOLO TOGLIATTI VERSO IL CENTRO SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE PER TRAFFICO SULLA Roma FIUMICINO ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA SULLE CONSOLARI FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI SULLA CASSIA DA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA MASSIMINA E PIAZZA IRNERIO RICORDIAMO CHE OGGI DALLE ORE 9 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 settembre 2021)DEL 24 SETTEMBREORE 9.05 MARCO CILUFFO DI NUOVO BENTROVATI DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZAMO SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, ALTEZZA IMMISSIONEFIUMICINO E TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA MENTRE IN INTERNA CODE TRA I SVINCOLI CASSIA E SALARIA PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER CANTIERI ATTIVI DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLO SVINCOLO TOGLIATTI VERSO IL CENTRO SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE PER TRAFFICO SULLAFIUMICINO ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA SULLE CONSOLARI FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI SULLA CASSIA DA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA MASSIMINA E PIAZZA IRNERIO RICORDIAMO CHE OGGI DALLE ORE 9 ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2021 ore 08:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #24-09-2021 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2021 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2021 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in Via Casilina tra Viale Palmiro Togliatti e circonvallazione Casilina - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti su Viale Palmiro Togliatti tra Via Quinto Publicio-Centro Commerciale Cinecitta' Due e Largo dei Nelumbi -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 23 - 09 - 2021 ore 16:30 PERMANGONO CODE RESIDUE ALL'ALTEZZA DELL'USCITA PER FROSINONE IN DIREZIONE ROMA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCORA DISAGI ALLA VIABILITÀ PER LAVORI IN CORSO TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23 - 09 - 2021 ore 20:30 ...RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA - FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E, AVANTI, TRA LAURENTINA E L'ARDEATINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCORA DISAGI ALLA VIABILITÀ PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2021 ore 18:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews PERMANGONO CODE RESIDUE ALL'ALTEZZA DELL'USCITA PER FROSINONE IN DIREZIONE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCORA DISAGI ALLAPER LAVORI IN CORSO TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI IN ......RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA- FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E, AVANTI, TRA LAURENTINA E L'ARDEATINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCORA DISAGI ALLAPER ...