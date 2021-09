Sirena dalle 16 30 alle 18

(Di sabato 25 settembre 2021) Un pomeriggio di settembre e una coda dasul bordo della piscina. Non sembra così difficile emulare le parvenze di una mitologica donna pesce neanche nella periferia verde di Potsdam, 30 km da Berlino. L’istruttrice inizia il suo corso persensibilizzando su tematiche ambientali e sui danni della plastica in mare, è Sandra Völzer, una ex impiegata nel campo delle assicurazioni con un passato da nuotatrice professionista. Nel 2017 guardando con i figli una trasmissione per bambini è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

chanevlucy : Ho visto di nuovo l'installazione bronzea della sirena che ogni giorno esce dalle acque alle 19 in estate e dopo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Sirena dalle

Il Manifesto

La nipote del principe Carlo Partiamospose royal. Voliamo in Inghilterra, nell'Oxfordshire, ...vestito al polpaccio con gonna a ruota di Emilia Wickstead per la cerimonia e un modello a......in acque trentine insieme ai 470 sullo sfondo dei moderni Kitefoil i cui aquiloni volano... 49er FX femminile (11 equipaggi) dopo 3 prove Jana Germani (CNT) e Giorgia Bertuzzi (FV Malcesine)...Una San Giobbe dal cuore enorme supera Scafati all’overtime e approda in semifinale di Supercoppa. Tanto equilibrio con parziali in parità in tutti e quattro i quarti. Scafati prova ...La s-s 2022 disegnata da Giuliano Calza, co-fondatore e direttore creativo di Gcds, dal 2020 nell’orbita di Made in Italy fund, racconta ...