Sei più bravo di Guardiola? Tuchel risponde così… – VIDEO

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha detto la sua sul paragone con Pep Guardiola, prossimo avversario in Premier League – VIDEO Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha detto la sua sul paragone con Pep Guardiola, prossimo avversario in Premier League. Le dichiarazioni in conferenza stampa. «Non è una sfida tra me e Guardiola, non giochiamo né a tennis né a scacchi. Le nostre sono due squadre, che si sfideranno ad un livello molto alto. Se guardo alle ultime tre sfide, vedo tre partite da 50-50, sia prima che durante si capiva che sarebbe potuto venire fuori qualsiasi risultato».

