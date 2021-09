Sale a 15 il numero delle persone ricoverate per Covid al ‘San Pio’ di Benevento (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTre i nuovi ricoveri di pazienti colpiti dal Covid registrati al ‘San Pio’ di Benevento nelle ultime 24 ore. Due, invece, le dimissioni. Sale a 15, dunque, il numero delle persone ricoverate nei reparti dedicati alla cura al Coronavirus. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTre i nuovi ricoveri di pazienti colpiti dalregistrati aldinelle ultime 24 ore. Due, invece, le dimissioni.a 15, dunque, ilnei reparti dedicati alla cura al Coronavirus. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Sale a 15 il numero delle persone ricoverate per #Covid al 'San Pio' di ##Benevento ** - bb91687509 : RT @radiopopmilano: ?? 23 settembre 2021?? ??L’entusiasmo di Bonomi e la sobrietà di Draghi ?? Si delinea un nuovo patto per la Repubblica ??… - Tuttipazziperi1 : Sale così a 5 il numero di costruttori presente in Moto3 - Toro_News : ?? | CLASSIFICA Chiuso il turno numero 5 di #SerieA: il #Torino ha 7 punti, 2 in più della #Juventus. La #Roma sale… - giuliaconlaJ : @ bibina mi passi il numero di quello che ti vende il sale? grazie -