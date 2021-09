Ramos ancora indisponibile: finora nessuna convocazione con il PSG (Di venerdì 24 settembre 2021) Continua il processo di recupero da una lesione muscolare per Sergio Ramos che nemmeno questa settimana sarà a disposizione di Pochettino. finora il difensore spagnolo non è mai stato convocato per una partita ufficiale del PSG e i tifosi parigini dovranno ancora aspettare per vedere il suo esordio. FOTO: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021) Continua il processo di recupero da una lesione muscolare per Sergioche nemmeno questa settimana sarà a disposizione di Pochettino.il difensore spagnolo non è mai stato convocato per una partita ufficiale del PSG e i tifosi parigini dovrannoaspettare per vedere il suo esordio. FOTO: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

