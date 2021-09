Pazzesco Anguissa | è in cima alla classifica di tre specialità!

(Di venerdì 24 settembre 2021) André-Frank Zamboha subito attirato su di sé le attenzioni di tifosi ed addetti ai lavori in ambito Napoli non solo. L'approccio dell'ex Fulham con la maglia azzurra e con il campionato di Serie A è stato a dir poco spaventoso. Il camerunese si è da subito dimostrato un tuttocampista, abbinando polmoni e forza fisica ad una qualità sopraffina ed i numeri lo testimoniano: è il giocatore con più dribbling riusciti per partita, 6.09 su 7.05 tentati, e con più azioni offensive portate a termine, 6.73, ma anche grazie ai suoi 184cm di altezza e ai suoi 83kg di muscoli, ha fatto registrare ben 8.33 duelli difensivi vinti a partita, nessuno meglio di lui.

sscalcionapoli1 : Sampdoria-Napoli, è 0-4 dopo 59 minuti! Anguissa pazzesco, Zielinski sfonda la rete! - CalcioNapoli24 : - DiAEmme1 : Tutto quasi troppo facile. Anguissa a tratti pazzesco. Pietro timbra il cartellino, pure lui. - Vince4world : @antonio_gaito Quest'anno c'è #anguissa ! Semplicemente pazzesco se tiene sempre questo livello e qualità - clarence_von : Da Bakayoko ad Anguissa hanno fatto un salto di qualità pazzesco

Adrien Silva 4.5 - Si perde nei ritmi del Napoli, Anguissa 8 - Continua a lavorare in un modo fantastico quella dettata da Spalletti. "Il Napoli ha aggiunto Anguissa che è un giocatore molto forte, è una squadra fra le migliori del campionato e ha grandi giocatori in ogni reparto. Lo sapevo dall'inizio che sarebbe stata una contende ..."