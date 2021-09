Pausini | “Il nostro lavoro è sempre più sottovalutato | vogliamo rispetto”

(Di venerdì 24 settembre 2021) MILANO – “Due anni di attesa. Diverso le istituzioni. Ora però non ci sono più ragioni. Ilpiùcome parte integrante della società.. Subito. La musica è condivisione, speranza, gioia e salvezza. E la vita di moltissime persone che ora devono poter ricominciare a lavorare per vivere”. Così su Facebook Laura(foto), che figura tra gli artisti firmatari di un documento con cui si chiede al governo Draghi la riapertura degli spettacoli dal vivo con una capienza al 100%, in modo da consentire concretamente al settore di poter ripartire. L'articolo L'Opinionista.

'Ricordiamo', si legge ancora nel manifesto condiviso sui social dallache: 'Dal 2020 ilsettore, in particolare quello dei grandi eventi, in Italia è completamente fermo... e come ...Si fa sentire anche Laura: 'Due anni di attesa. Di rispetto verso le istituzioni. Ora non ci sono più ragioni. Illavoro è sempre più sottovalutato come parte integrante della società. ...La cantante si unisce al coro dei tanti che chiedono il ritorno alla normalità anche per il mondo della musica dal vivo ...«Presidente Draghi, aiuto!». Questo l’appello del mondo della musica al premier Mario Draghi per la riapertura delle sala da concerto col 100% di capienza, senza distanziamento ...