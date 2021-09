Nintendo Direct Settembre 2021 | annunciato Kirby e la Terra Perduta

(Di venerdì 24 settembre 2021) Questa notte si è tenuto il nuovodie durante l’evento è statoe laOrmai era da un po’ di tempo che la grande N non si faceva sentire, ma per fortuna ieri sera la compagnia ha rotto il silenzio con un nuovo. Durante la diretta abbiamo assistito ad un gran numero di annunci e, se siete interessati a scoprirli tutti, potrete trovarli nel nostro articolo di recap dedicato. Nel corso dell’evento abbiamo visto tanti titoli di qualità, ma abbiamo anche assistito al ritorno di un personaggiodavvero molto amato. Durante ildi...

Advertising

NintendoItalia : Sono emersi nuovi dettagli su #Splatoon3! Scopri di più: - xenomythos : @myssstaneIenoir Amore cosa ne pensi del Nintendo Direct - NotTheBased : RT @Persona_Central: Shin Megami Tensei V: Nintendo Direct Trailer - - Gekigemu : Nel Nintendo Direct giapponese c'era anche un nuovo trailer di Megaton Musashi, che ovviamente nel Direct occidenta… - Asgard_Hydra : Nintendo Direct di settembre 2021: un importante ritorno e tantissime novità -

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo Direct

L'amato idraulico si cimenterà in una nuova avventura, come annunciato dopo il consueto appuntamento marketing del. approfondimento Chris Pratt è l'attore più pagato della tv grazie a ...Proprio lui ha svelato nel corso dell'ultimoil cast di voci inglesi che darà vita ai personaggi. Chris Pratt sarà Super Mario Anya Taylor - Joy sarà la Principessa Peach Jack Black ...Super Smash Bros. Ultimate riceverà l'ultimo personaggio giocabile, con l'annuncio che verrà effettuato a ottobre con l'ultima puntata.. C'è stato spazio anche per Super Smash Bros. Ultimate nel ...Al Nintendo Direct di ieri ha fatto la sua comparsa anche Konami che ha colto l'occasione per annunciare la Castlevania Adavance Collection, disponibile da ...