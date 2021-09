NaturaSì paga i tamponi ai dipendenti: “Con me hanno chiuso”, dice Roberto Burioni (Di venerdì 24 settembre 2021) NaturaSì – catena di supermercati biologici – da oggi avrà un cliente in meno: il virologo Roberto Burioni. L’esperto non accetta la politica aziendale in merito al Green Pass. Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori: sia nel pubblico sia nel privato. Questo ha stabilito il Governo Draghi con la speranza d’indurre quante più persone L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 24 settembre 2021)– catena di supermercati biologici – da oggi avrà un cliente in meno: il virologo. L’esperto non accetta la politica aziendale in merito al Green Pass. Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori: sia nel pubblico sia nel privato. Questo ha stabilito il Governo Draghi con la speranza d’indurre quante più persone L'articolo proviene da Leggilo.org.

