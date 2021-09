Malore per Tom Felton | il Draco Malfoy di Harry Potter

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 24 settembre 2021) durante una partita di golf tra celebrità per introdurre la Ryder Cup Tom, il famoso interprete didella fortunata saga cinematografica di «» è stato trasportato d’urgenza in ospedale in seguito ad unaccusato nel corso di un evento, il Celebrity Match della Ryder Cup di golf, che si stava svolgendo in Wisconsin. Gli organizzatori hanno informato della necessita di trasportare l’attore in ospedale per le cure del caso, ma non è stato diffuso ancora nessun bollettino medico sulle condizioni di salute di, ad eccezione della dichiarazione che si è trattato di “incidente medico”. Dalle immagini diffuse sui social, si vede l’attore nel momento in cui ha avuto il, ma si nota anche che non ha mai perso ...