L’importanza dell’educazione alimentare

Sentiamo spesso parlare di quanto faccia bene mangiare la frutta e la verdura e di quanto sia sbagliato mangiare merendine, patatine fritte, o cioccolatini, i cosiddetti junk food, ma ha davvero senso etichettare gli alimenti? Nell'esasperato tentativo di categorizzare un determinato cibo come buono o cattivo, si tende ad alimentare il concetto di restrizione, con l'alimento proibito che ci fa gola e lo sgarro quando non sappiamo resistergli. E da qui nascono i cibi che vanno eliminati dalle nostre tavole, e i buoni che invece andrebbero mangiati fino alla nausea, i cibi premio e i superfood, quelli che mangiati fanno miracoli per la nostra salute. Si tende a riempire il proprio carrello di tutti quegli alimenti con su scritto 0% di grassi, senza latte, senza uova e anche il gluten free diventa moda. Tutta questa confusione non fa che rendere più che palese ...

