Laura Ziliani: arrestate le due figlie e il fidanzato di una. Svolta nel caso dell'ex vigilessa trovata morta (Di venerdì 24 settembre 2021) Siamo arrivati a una Svolta nelle indagini sul caso della morte di Laura Ziliani, l'ex vigilessa 55enne scomparsa dalla sua casa di Temù (Brescia) l'8 maggio scorso e ritrovata senza vita mesi dopo, l'8 agosto. Proprio questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Brescia, nei confronti di due figlie della Ziliani, le sorelle di 26 e 19 anni, e nei confronti fidanzato della sorella maggiore.

