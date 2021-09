Jack Doohan | il figlio ' ribelle' di Mick che vince sulle 4 ruote

(Di venerdì 24 settembre 2021) Nell'ormai noto weekend 'nero' di Spa Francorchamps , è comunque emerso anche qualche spunto agonistico. In particolare, nella gara di F3 corsa in condizioni meteo ancora 'decenti' nonostante la pista ...

La Gazzetta dello Sport

In particolare, nella gara di F3 corsa in condizioni meteo ancora 'decenti' nonostante la pista bagnata, si è messo in mostra il talento di. Il giovane pilota australiano ha vinto la gara ...... sarà Dennis Hauger , leader della classifica generale, a trionfare? Oppureo gli altri rivali del norvegese riusciranno a beffarlo? Formula 3, Sochi: programma ed orari Venerdì 24 ...Nonostante la famiglia di motociclisti, l’australiano ha scelto le 4 ruote. Ma il suo cognome non l’ha aiutato: Jack si è fatto da solo tra kart e serie asiatiche. E ora lotta per il titolo della F3 ...Doppietta MP Motorsport nel turno di libere a Sochi grazie a Collet che ha preceduto Martins. Hauger è ottavo, ma ha dovuto rinunciare a un giro record a causa del traffico. Doohan dodicesimo.