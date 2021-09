Inter | Correa lavora ancora a parte | domani la decisione per l’Atalanta

(Di venerdì 24 settembre 2021) Apprensione in casaper le condizioni di Joaquin. L’argentinoe soloverrà presa unain vista delContro, Simone Inzaghi ha intenzione di schierare la migliore formazione possibile per continuare la striscia positiva in campionato. Il tecnico però deve fare i conti con qualche infortunio, come quello di. L’argentino, che aveva rimediato la scorsa settimana una dolorosa botta al bacino, ha svolto ieri un lavoro differenziato. Inzaghi scioglierà i suoi dubbi soltanto nella giornata di. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo ...

Advertising

Inter : ?? | REPORT Accertamenti tutti negativi per @tucu_correa all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Confermato forte trauma contusivo - Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 19 Cor… - Inter : ?? | ???????????? ???????????? (???? ??????????) ????' ?? #Lautaro ?? @hakanc10 ?? @tucu_correa ?? @kingarturo23 #InterReal… - fcin1908it : Inter, Corsport: “Correa, risposta insperata: ha ancora dolore, Atalanta a rischio” - infoitsport : Inter, ora tocca a Correa -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Correa

La Gazzetta dello Sport

LE PROBABILI FORMAZIONIATALANTA LE MOSSE DI INZAGHI Diretta/ Salernitana Atalanta (risultato ... Da valutare in attacco l'ingresso poi di, di ritorno dall'infortunio: non si esclude che il ...Oltre al forte dubbio su Joaquin, in vista di- Atalanta di domani (sabato 25 settembre), Simone Inzaghi deve fare i conti con un altro problema legato al centrocampo. Andiamo come sempre con ordine. Il Corriere dello ...Continua a stupire Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro segna, e fa segnare. In Europa solo Pogba ha fatto più assist ...Inter, ora tocca a Correa. vedi letture. Si avvicina il ritorno di Correa, e con esso si apre un nuovo ventaglio di possibilità per Simone Inzaghi e per la sua Inter. Inzaghi con ...