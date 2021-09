Industrie Chimiche Forestali prosegue l’acquisto di azioni proprie (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Industrie Chimiche Forestali, con riferimento all’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020, ha acquistato, dal 15 al 22 settembre 2021, complessivamente 6.250 azioni proprie (corrispondenti allo 0,085% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 6,694 euro per un controvalore complessivo pari a 41.835 euro. A seguito degli acquisti sopra comunicati, l’ammontare complessivo delle azioni proprie detenute dalla società è di 416.173 azioni, pari al 5,66% del capitale sociale, mentre il numero di azioni emesse meno il numero totale di azioni proprie detenute è ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) –, con riferimento all’autorizzazione aldideliberata dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020, ha acquistato, dal 15 al 22 settembre 2021, complessivamente 6.250(corrispondenti allo 0,085% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 6,694 euro per un controvalore complessivo pari a 41.835 euro. A seguito degli acquisti sopra comunicati, l’ammontare complessivo delledetenute dalla società è di 416.173, pari al 5,66% del capitale sociale, mentre il numero diemesse meno il numero totale didetenute è ...

Advertising

il_letterino : RT @Davide: Guardo all’internet del 2015 come guarderei a una valle che fu verdeggiante e rigogliosa, poi disboscata per fare spazio a indu… - Davide : Guardo all’internet del 2015 come guarderei a una valle che fu verdeggiante e rigogliosa, poi disboscata per fare s… - DividendProfit : Industrie Chimiche Forestali, i conti del primo semestre 2021 - savvucciu : @Elewhatelse3 C'è un evidente conflitto d'interessi tra chi ha il business del farmaco e la persona sana, tuttavia… - Mauro39531369 : ..bel film di Johnny Depp .. interpreta il fotografo Eugene Smith che indaga sui casi di avvelenamento da mercurio… -

Ultime Notizie dalla rete : Industrie Chimiche Industrie Chimiche Forestali prosegue l'acquisto di azioni proprie Industrie Chimiche Forestali , con riferimento all'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020, ha acquistato , dal 15 al 22 ...

Addio a Luciano Paulin, pioniere dell'industria dei colori: aveva 81 anni ... prendendo il posto di una ditta che era stata chiusa, ha fatto sì che la Paulin Spa diventasse la società che ora detiene un posto di tutto rilievo nel panorama delle industrie chimiche italiane. ...

Industrie Chimiche Forestali, i conti del primo semestre 2021 SoldiOnline.it Serve una politica industriale per aumentare l’autonomia nei settori ad alta tecnologia Il Sole del 10 settembre ha pubblicato un’ottima notizia per il futuro dell’industria italiana avanzata: la sigla di un accordo tra Prelios e ...

Plastica: all’orizzonte si delinea finalmente la possibilità del riciclaggio chimico Per la prima volta, uno studio del Cornell College of Engineering ha esaminato a fondo i vantaggi del riciclaggio chimico della plastica per trasformare i rifiuti in risorse naturali.

Forestali , con riferimento all'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020, ha acquistato , dal 15 al 22 ...... prendendo il posto di una ditta che era stata chiusa, ha fatto sì che la Paulin Spa diventasse la società che ora detiene un posto di tutto rilievo nel panorama delleitaliane. ...Il Sole del 10 settembre ha pubblicato un’ottima notizia per il futuro dell’industria italiana avanzata: la sigla di un accordo tra Prelios e ...Per la prima volta, uno studio del Cornell College of Engineering ha esaminato a fondo i vantaggi del riciclaggio chimico della plastica per trasformare i rifiuti in risorse naturali.