Green Pass per dipendenti e autonomi: tutte le regole e le sanzioni (Di venerdì 24 settembre 2021) In vigore dal 22 settembre scorso il Decreto legge numero 127 del 21 settembre 2021 contenente “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19”. La norma introduce l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per tutti i lavoratori dipendenti (pubblici e del settore privato) e autonomi, inserendo all’interno del D.l. numero 52 del 22 aprile 2021 (convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021) cosiddetto “Decreto Green Pass” gli articoli: Articolo 9-quinquies relativo all’impiego delle Certificazioni verdi nel settore pubblico; Articolo 9-sexies sull’utilizzo del Green Pass da parte dei magistrati negli uffici ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 24 settembre 2021) In vigore dal 22 settembre scorso il Decreto legge numero 127 del 21 settembre 2021 contenente “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19”. La norma introduce l’obbligo di possedere ed esibire ilper tutti i lavoratori(pubblici e del settore privato) e, inserendo all’interno del D.l. numero 52 del 22 aprile 2021 (convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021) cosiddetto “Decreto” gli articoli: Articolo 9-quinquies relativo all’impiego delle Certificazioni verdi nel settore pubblico; Articolo 9-sexies sull’utilizzo delda parte dei magistrati negli uffici ...

