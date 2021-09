Green pass ai migranti irregolari | cosa dice il decreto?

Advertising

fattoquotidiano : Politici, personaggi dello spettacolo, sportivi e imprenditori senza vaccino, ma con Green pass (fasulli) [Leggi di… - borghi_claudio : Accendo su @PiazzapulitaLA7 e vedo che dicono che dopo il green pass le vaccinazioni sono aumentate del 20/40 (boh)… - RobertoBurioni : Chi non si vaccina e ottiene il green pass con il tampone usa un espediente per non fare il suo dovere di cittadin… - gordonzar : RT @InVeritatetweet: La gerarchia vaticana si prepara a cacciare dalle chiese i fedeli che rifiutano il green pass. Catacombe sempre più v… - capitanoachab6 : RT @GiulioMarini2: ?@borghi_claudio? onorevole…ancora una volta piegati ad angolo…??? -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

In particolare era stata Giorgia Meloni a esporsi con una vignetta che faceva intendere che agli italiani era impedito entrare nei locali senza, ma agli immigrati irregolari era permesso ...Centinaia di persone si sono riunite questa sera in piazza Martiri a Carpi per dire no al. La manifestazione, organizzata dal movimento 'No paura day' partecipa anche l'ex primario del Pronto soccorso di Modena Daniele Giovanardi. Un evento che anticipa la grande manifestazione ...Il sottosegretario alla Salute. Terza dose partendo dai più fragili. "Doveroso" il Green pass obbligatorio in Parlamento. Con l'aumento della copertura vaccinale potranno essere rimosse mascherine e d ...Tra i firmatari del «piano di salvataggio» dei concerti Renato Zero, Achille Lauro, Emma (con qualche assente come Enrico Ruggeri e Francesco De Gregori). E Mogol: «Siamo allo stremo».