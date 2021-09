Elezioni Germania 2021: tre candidati in corsa (Di venerdì 24 settembre 2021) Berlino, 24 settembre 2021. La Germania volta pagina dopo 16 anni. Dalle prossime Elezioni federali , infatti, uscirà un cancelliere diverso da Angela Merkel, che dal 2005 è alla guida dal Paese. La '... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Berlino, 24 settembre. Lavolta pagina dopo 16 anni. Dalle prossimefederali , infatti, uscirà un cancelliere diverso da Angela Merkel, che dal 2005 è alla guida dal Paese. La '...

Advertising

RaiNews : L'intervento di Greta davanti al Reichstag, in Germania, alla vigilia delle elezioni previste nel fine settimana ch… - IAIonline : Domenica la Germania andrà al voto. Elezioni storiche, soprattutto perché Merkel non si è ricandidata e lascia il t… - Marcozanni86 : Anche ieri, nell'ultimo dibattito pre elezioni tedesche, il tema #UE non è stato nemmeno toccato. Tra una 'conferen… - EmilioBerettaF1 : L'accusa di Greta Thunberg in vista delle elezioni: 'Germania canaglia del clima' - MazzaliVanna : RT @RaiNews: L'intervento di Greta davanti al Reichstag, in Germania, alla vigilia delle elezioni previste nel fine settimana che decideran… -