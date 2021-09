Draghi firma il nuovo Dpcm: dal 15 ottobre i dipendenti pubblici torneranno in ufficio (Di venerdì 24 settembre 2021) A partire dal 15 ottobre i dipendenti pubblici torneranno in ufficio. È questa la decisione presa dal premier Mario Draghi, che ha firmato un nuovo Dpcm oggi, 24 settembre 2021. LEGGI ANCHE: Arrestato ad Alghero Carles Puigdemont, l’ex governatore che sognava l’indipendenza della Catalunya Il decreto stabilisce che le pubbliche amministrazioni dovranno assicurare le condizioni L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) A partire dal 15in. È questa la decisione presa dal premier Mario, che hato unoggi, 24 settembre 2021. LEGGI ANCHE: Arrestato ad Alghero Carles Puigdemont, l’ex governatore che sognava l’indipendenza della Catalunya Il decreto stabilisce che le pubbliche amministrazioni dovranno assicurare le condizioni L'articolo proviene da Inews.it.

