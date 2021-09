“Donnarumma deve dare la colpa a se stesso o al suo agente” | che frecciata dai francesi

Advertising

GiuseppeACM81 : RT @NatySpritzACM: Spiace tanto per #Donnarumma che è triste al Psg ma infondo aveva obiettivi diversi da quelli del Milan, ora andrà alla… - PaulSa85 : #Donnarumma, coprendosi dietro le palle sudicie e probabilmente maleodoranti del suo procuratore, dimostra di manca… - elliott_il : @MstrDoor @RompiballeI @FrancescoOrdine Donnarumma guadagna 12, eh. Per comprare anche 40-50 un portiere con 12 net… - giova7001 : #Donnarumma a parere mio è stato un errore della Juve a non prenderlo a 0 anche se le commissioni del procuratore c… - Alevt86 : @gippu1 Donnarumma non aveva alcun appeal internazionale tanto che Casillas 1 anni fa diceva “Donnarumma deve gioca… -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma deve

Primi segni di insoddisfazione al PSG per Gigio, il portierone della Nazionale campione ... L'ex Milanfare i conti con la concorrenza di un compagno del calibro di Keylor Navas, ...Al Chelsea avevo poco spazio e Mancini mi ha detto che ai miei livelli sistare sempre in ... IL PALLONE D'ORO - 'ha fatto grandi cose al Milan. Come me, Jorginho ha vinto tutto, ma ...FATTORE RAIOLA - Per l'allenatore argentino è importante avere una sana concorrenza anche tra i pali, ma di certo Gigio non si aspettava di doversi sudare il posto. D?ue mesi fa la trattativa con i bi ...ancora down ieri, Vezzali: 'Stiamo monitorando la situazione a beneficio dei tifosi' - Leggi la notizia: CLICCA ! Adani sbarca in Rai: '90° minuto e Mondiale in Qatar, per me orgoglio e responsabilità ...