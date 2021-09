Chocobo GP, nuovo racing stile Mario Kart per Nintendo Switch annunciato da Square Enix – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 24 settembre 2021) Chocobo GP è un nuovo racing game in stile Mario Kart annunciato da Square Enix per Nintendo Switch, con un trailer di presentazione.. Chocobo GP è stato annunciato nel corso del Nintendo Direct di questa notte per Nintendo Switch, tra le sorprese assolute dell’evento anche se passato un po’ in sordina rispetto agli annunci di altra caratura, ma si tratta di un titolo interessante, presentato con un primo trailer. Si tratta di un Kart racing per Nintendo Switch, ovvero un ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 24 settembre 2021)GP è ungame indaper, con un trailer di presentazione..GP è statonel corso delDirect di questa notte per, tra le sorprese assolute dell’evento anche se passato un po’ in sordina rispetto agli annunci di altra caratura, ma si tratta di un titolo interessante, presentato con un primo trailer. Si tratta di unper, ovvero un ...

Advertising

MaryMix1999 : RT @Multiplayerit: Chocobo GP, nuovo racing stile Mario Kart per Nintendo Switch annunciato da Square Enix - Multiplayerit : Chocobo GP, nuovo racing stile Mario Kart per Nintendo Switch annunciato da Square Enix - AkibaGamers : SQUARE ENIX ha annunciato Chocobo GP, nuovo titolo di corse esclusivo per Nintendo Switch che verrà rilasciato nel… -